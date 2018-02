BinckBank biedt spaarders toegang tot buitenlandse banken

Nu de rentetarieven van spaarrekeningen zowat op nul staan, zoeken spaarders naar alternatieven. Zo´n alternatief wordt sinds afgelopen week geboden door BinckBank, die als eerste Nederlandse partij met een online spaarplatform op de Nederlandse spaarmarkt is gekomen.

Via dit platform, Binck Sparen, wordt Nederlandse spaarders de mogelijkheid geboden bij een tweetal Europese banken te sparen. BinckBank richt zich met het platform op spaarders die hun spaargeld voor langere tijd kunnen en willen missen, in ruil voor een vast rentepercentage. Het spaarplatform is opgericht in samenwerking met het Duitse Raisin, een partij die al enige tijd ervaring heeft in het online bemiddelen tussen spaarders en banken. Binck Sparen is overigens niet de eerste. Het Duitse Savedo heeft de Nederlandse spaarmarkt twee jaar geleden al betreden met een volledig Nederlandstalig online spaarplatform waar spaarders terecht kunnen om geld onder te brengen bij banken elders in Europa.

Dat sparen de laatste jaren steeds minder oplevert in Nederland, kan niemand zijn ontgaan. Dit geldt overigens niet alleen voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, maar ook voor spaardeposito’s en termijndeposito’s. In 2008, de hoogtijdagen qua spaarrentes, lagen de hoogste rentevergoeding voor deposito’s in Nederland nog ruim boven de 5% voor de meeste looptijden. Het gemiddelde depositorentetarief is inmiddels gedaald tot onder 1% bij nagenoeg alle looptijden. Deze lage spaarrentetarieven in Nederland hebben de weg vrijgemaakt voor wat een nieuwe trend lijkt: je spaargeld over de grens brengen. Aan de randen van Europa, maar ook binnen de Europese Unie zelf, zijn er banken die graag spaargeld willen aantrekken en hiervoor een hogere rente vergoeden dan de Nederlandse banken.

Risico’s

Zijn er risico’s verbonden aan sparen in het buitenland via een online platform? De IJslandse bank Icesave kon in oktober 2008 niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen en ging failliet. Dit zal bij veel spaarders nog in het geheugen gegrift staan. Hoewel Icesave onder het IJslandse depositogarantiestelsel viel, was het lange tijd onzeker of IJsland aan de genoemde garantieverplichtingen kon en wilde voldoen. Zowel Savedo als BinckBank werken echter uitsluitend met banken uit EU-lidstaten. Alle EU-lidstaten volgen de EU-richtlijnen wat betreft wettelijke depositogarantiestelsels. Hierdoor heeft elke EU-lidstaat een wettelijk depositogarantiestelsel dat deposito's tot en met € 100.000,- (of de tegenwaarde van € 100.000,- in lokale valuta) per klant per bank garandeert. Daarnaast geldt bij faillissement van de bank dat de uitbetalingstermijn aan depositohouders maximaal 20 werkdagen mag duren. Deze termijn zal overigens komende jaren stapsgewijs worden teruggebracht naar 7 werkdagen in 2024. Een mogelijk nadeel is dat de klant bij faillissement van de buitenlandse bank wel zelf zijn geld zal moeten gaan halen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal het spaarplatform als bemiddelaar optreden.

Rente

De belangrijkste vraag bij deze manier van sparen in het buitenland is of er een hogere rentevergoeding wordt geboden dan door Nederlandse banken. In dit artikel ligt de focus op de rentevergoeding voor spaardeposito’s, los van verschillende voorwaarden die gelden bij de deposito’s van buitenlandse banken.

Van de 36 spaardeposito’s die worden aangeboden op de Nederlandse markt, zijn 9 producten verkrijgbaar via het online spaarplatform van Savedo (7) of BinckBank (2). De rentetarieven van de door Savedo en BinckBank aangeboden buitenlandse spaardeposito’s en de ‘gewone’ spaardeposito’s verschillen behoorlijk van elkaar. In onderstaande tabel zijn de hoogst verkrijgbare rentetarieven van dit moment opgenomen per looptijd voor spaardeposito’s van buitenlandse banken die via het online platform producten aanbieden en partijen die niet via een platform spaardeposito’s aanbieden.





Voor nagenoeg alle looptijden geldt dat de tarieven van spaardeposito’s die via een online platform worden gesloten, een hogere rentevergoeding geven. Vooral bij deposito’s met looptijden van drie, vier of vijf jaar zijn de verschillen behoorlijk groot. Alleen bij een looptijd van 10 jaar verliezen de online platforms het. Bigbank vergoedt de hoogste rente (2,00%) bij een 10-jaars deposito. Bigbank is overigens wel een buitenlandse bank (Estland), maar ze biedt haar deposito’s niet via een online platform aan.

In onderstaande figuur zijn de gemiddelde rentetarieven weergegeven van buitenlandse spaardeposito’s die via één van de twee online platforms kunnen worden gesloten, van spaardeposito’s die niet via een platform kunnen worden gesloten en van alle spaardeposito’s tezamen.





Feit is dat op de buitenlandse deposito’s die via een online platform worden aangeboden over het algemeen hogere rentes worden vergoed. Of deze hogere spaarrentetarieven Nederlandse spaarders massaal doet besluiten om deposito’s bij buitenlandse banken te openen valt echter te bezien. Onbekend maakt onbemind en spaarders kiezen eerder voor zekerheid dan voor een avontuurlijke aanpak.

Bron: Moneyview