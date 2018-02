ASR: Sterke resultaten 2017 overtreffen doelstellingen

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: '2017 was voor a.s.r. een goed jaar. Wij zijn blij met de succesvolle afronding van de privatisering en de mooie resultaten, zoals de stijging van het operationeel resultaat, een robuuste solvabiliteit en een voorgesteld dividend van € 229,7 miljoen.

Jos Baeten: "Discipline in de uitvoering van onze strategie heeft ertoe geleid dat we al onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn in 2017 hebben overtroffen.

De vorderingen op onze niet-financiële doelstellingen stemmen ook tot tevredenheid. We hebben ons ook in 2017 ingezet om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat zien we bevestigd in de waardering die wij hiervoor ontvangen. De Net Promoter Score van klanten steeg afgelopen jaar van +36 naar +40 en bij intermediairs van +50 naar +57. De waardering uit zich ook in een toename van ruim 32% van het aantal verkochte Vernieuwd Voordeel Pakketten en in de 48% groei van premieomzet voor het WerknemersPensioen. Naast de waardering is ook de naamsbekendheid van a.s.r. onder klanten het afgelopen jaar toegenomen en wordt a.s.r. steeds meer herkend als een maatschappelijk betrokken verzekeraar. Dit zijn resultaten waar wij trots op zijn.

In het schadebedrijf vertaalt ons vakmanschap zich in een 6,0% hogere premieomzet, terwijl we er tegelijkertijd in zijn geslaagd om onze kostenbasis met € 3 miljoen te laten dalen. Het vakmanschap uit zich ook in onze kracht om succesvolle migraties en conversies uit te voeren. Zo is in het segment Leven de integratie van de uitvaartportefeuille van NIVO in 2017 afgerond en hebben we bij Leven Individueel een aantal grote en complexe migraties succesvol afgerond. Omdat wij met onze strategie focussen op 'waarde boven volume', zijn wij niet over de hele linie meegegaan in de neerwaartse prijsstelling in de BeZaVa-markt, waardoor de gerealiseerde omzet in Collectief AOV minder is dan verwacht.

Om versnelling te geven aan de digitale transformatie is afgelopen jaar een aparte afdeling opgericht. Hierbij ligt de focus om in te spelen op de behoefte van klanten om steeds meer digitaal te communiceren. Met robotisering worden simpele processen verder geautomatiseerd waardoor medewerkers meer tijd krijgen voor meer complexe klantvragen. Tevens richt de afdeling zich op het beoordelen van nieuwe (insurtech) initiatieven en worden eigen initiatieven uitgetest en gebouwd.

Winstgevende groei en het dienen van maatschappelijk nut gaan volgens ons goed samen. Dat laten we zien met de vele initiatieven die wij nemen, zoals recentelijk de oprichting van een joint-venture voor een voorspoedige re-integratie van kankerpatiënten en het in juli 2017 opgezette nieuw credit ESG fonds waarin externe beleggers kunnen participeren. Recent hebben wij bekendgemaakt dat we samen met Triodos Bank de komende vier jaar voor € 600 miljoen aan financieringen zullen verstrekken aan duurzame ondernemingen.

Het segment Distributie en Services is in 2017 commercieel succesvol geweest met onder andere hogere provisie- en commissiebaten. Ook het segment Bank en Asset Management laat een commerciële verbetering zien met een stijging van fee-inkomsten.

Onze Solvency II ratio is, op basis van de standaardformule en rekening houdend met het dividendvoorstel, met 196% robuust. De kwaliteit van de solvabiliteit is hoog met een Solvency II ratio op basis van alleen Tier 1-kapitaal van 166%. Met de uitgifte van een Restricted Tier 1-obligatie is de financiële flexibiliteit van a.s.r. verder toegenomen.

Door de sterke stijging van het operationeel resultaat kunnen we een hoger dividend uitkeren. Op grond van de resultaten in 2017 stellen wij een contant dividend voor van € 229,7 miljoen. Dit is € 1,63 per aandeel, een stijging van ruim 28% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf dit jaar zullen wij ook voorstellen interim-dividend uit te keren, dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar (€ 0,65). Wij streven daarbij naar een stabiel groeiend dividend per aandeel op lange termijn.

Na de closing begin februari zijn klanten van Generali Nederland welkom geheten bij a.s.r. en is de aansturing van Generali Nederland in lijn gebracht met de governance van de overige a.s.r. bedrijfsonderdelen. Momenteel worden de migratieplannen om de Generali klanten naar de a.s.r. omgeving over te brengen verder uitgewerkt. Per 1 juni aanstaande zullen de nieuwe collega's verhuizen naar Utrecht.

In september 2017 heeft NLFI, namens de Nederlandse Staat, het resterende belang in a.s.r. verkocht. Vanaf de beursgang in juni 2016 is a.s.r. in een periode van 15 maanden daarmee volledig teruggebracht naar de beurs. Terugkijkend op het proces van nationalisatie tot volledige privatisering zijn we trots op de wijze waarop dit is verlopen.

Dit is een prestatie die zeker niet zonder de inzet van onze medewerkers gerealiseerd had kunnen worden. Wij zijn hen dan ook erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij aan dit proces hebben geleverd. Wij stimuleren onze medewerkers om hun eigen regie over hun loopbaan te bepalen en daarbij duurzaam inzetbaar te blijven. Daarom is a.s.r. begin 2018 samen met de vakorganisaties voor alle medewerkers een eigen CAO overeengekomen, waarin dit een uitgangspunt is.

Ook in 2018 blijven wij ons inzetten voor lange termijn waardecreatie voor onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. De acquisitie van Generali Nederland zal hieraan, hoewel in 2018 nog bescheiden, een bijdrage leveren. Om de lange termijn in onze bedrijfsvoering verder te benadrukken hebben wij besloten vanaf dit jaar onze financiële resultaten niet meer per kwartaal, maar ieder half jaar te presenteren. De eerstvolgende update is op 29 augustus 2018. Op 10 oktober 2018 zullen wij onze eerste Capital Markets Day organiseren. Dit is het podium om onze strategie nader toe te lichten en vernieuwde financiële doelstellingen voor de middellange termijn te presenteren."

Bron: a.s.r.