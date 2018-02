Scildon: Behoefte aan onafhankelijk financieel advies bij beleggen

Ter gelegenheid van het congres: Ondernemen met passie dat levensverzekeringsmaatschappij Scildon begin februari organiseerde, heeft de maatschappij door GfK een voor de Nederlandse bevolking representatief onderzoek laten uitvoeren rondom het onderwerp beleggingen. Tijdens het congres presenteerde Theo Krins, Manager Vermogensadvies, een aantal resultaten uit het onderzoek.

Belangrijkste motieven om te beleggen

De belangrijkste redenen die respondenten geven in het onderzoek om te beleggen, liggen in de sfeer van de eigen woning en toekomstig inkomen. Degene die nu beleggen geven aan dat voor hen de belangrijkste doelen zijn: (een belegger kan meerdere doelen hebben)

• Aflossen eigen woning 46%

• Buffer onvoorziene uitgaven exclusief zorg 43%

• Aanvulling Pensioen 39%

• Eerder stoppen met werken 28%

• Reizen 27%

• Studie (eigen studie of voor kinderen) 17%

• Buffer toekomstige zorgkosten 14%

Theo Krins: “Ik denk dat financieel adviseurs hun relaties kunnen helpen door doelen te concretiseren. Zowel bij het bepalen waarvoor geld wordt gereserveerd als bij het bepalen van het bedrag dat nodig is om dit doel te bereiken. Dat geeft meer structuur dan ‘iets opzij zetten op het moment dat er geld over is’.”

Belangstelling voor beleggen groeit

De belangstelling voor beleggen bij de consument neemt toe. Op dit moment belegt 27% van de consument een deel van het vrij besteedbaar vermogen. 12% geeft aan dit op korte termijn van plan te zijn. 61% van de respondenten geeft aan (voorlopig) niet van plan te zijn te gaan beleggen. Theo Krins: “Voor de financieel adviseur blijft het een opgave om consumenten te laten inzien dat bij ouderwets sparen het nominale bedrag weliswaar in de loop der tijd gelijk blijft, maar dat het netto rendement als gevolg van inflatie en rendementsheffing gegarandeerd leidt tot verlies aan koopkracht. Een item in het Achtuurjournaal dat ‘de beurzen’ sterk zijn gedaald, is telkens weer voor veel consumenten reden om weerstand te hebben tegen beleggen. Ontwikkelingen op korte termijn hebben op de bereidheid van consumenten om te gaan beleggen een grotere impact dan geleidelijke ontwikkelingen op langere termijn. Het is denk ik alleen de onafhankelijke financieel adviseur die deze verkeerde beeldvorming kan doorbreken”.

Consument realistisch over rendement

Aan alle respondenten, dus ook aan hen die aangeven niet van plan te zijn om in de komende tijd te gaan beleggen, is gevraagd welk rendement zij gemiddeld per jaar verwachten indien zij zouden gaan beleggen.

35% van de klanten neemt genoegen met een rendement van tussen de 0% en 5%. Gemiddeld verwachten klanten een rendement van ca. 8%

Theo Krins: “Ik denk dat deze resultaten laten zien dat de consument over het algemeen een realistische verwachting heeft van het via beleggingen. De kunst voor financieel adviseurs is met klanten het gesprek aan te gaan over verwacht rendement en risico relatie tot de doelen waarvoor vermogen wordt opgebouwd.

Cryptomunten

Recent werd bekend dat circa 490.000 huishoudens in cryptomunten beleggen. Ook in het onderzoek dat Scildon liet uitvoeren, kwam dit beeld terug. Van de respondenten die nu al beleggen of van plan zijn op korte termijn te gaan beleggen geeft maar liefst 9% aan dit te (gaan) doen in cryptomunten. Theo Krins: “Ik vind dit een onbegrijpelijke ontwikkeling. De Autoriteit Financiële Marketen heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de aanzienlijke risico’s die beleggen in cryptomunten met zich mee brengt. Beleggen in cryptomunten staat voor mij op een lijn met het meedoen met een wat schimmige loterij. Met het opbouwen aan vermogen heeft dit niets te maken. Ik denk dat de verschillende beroepsorganisaties die onze sector kent er goed aan zouden doen een krachtig signaal aan hun leden te geven om geen advies- en bemiddelingsactiviteiten op het gebied van crypto-munten te verrichten”.

Verdienmodel

Theo Krins: “Wij zien bij financieel adviseurs een aantal belemmeringen om actiever te worden op het gebied. Voor de consument kunnen financiële doelen op de langere termijn via beleggen worden behaald. Er is geen pensioenfonds die toekomstige uitkeringen kan doen, indien het fonds niet belegt. Wat voor een pensioenfonds in het groot geldt, geldt ook voor de meeste consumenten in het klein.

Wij signaleren bij veel adviseurs aarzeling om zich te bekwamen op het gebied van beleggen. Die aarzelingen zijn ingegeven door onder meer:

Onduidelijkheid wat op grond van de Wft een financieel adviseur nu wel of niet mag.

De weerstand bij een groot deel van de consument om over het onderwerp beleggen in gesprek te gaan.

Het ontbreken van een duidelijk en door de consument geaccepteerd verdienmodel.

Kijken we in ons onderzoek naar de groep consumenten die van plan is op korte termijn te gaan beleggen, dan is er een behoorlijke bereidheid hiervoor te betalen. Dit geldt zeker voor klanten die van plan zijn 25-50% van hun vrije vermogen te beleggen. Die zijn sneller bereid te betalen voor advies dan iemand die minder dan 10% van het vrije vermogen wil beleggen.