Nederland na China grootste handelspartner van Duitsland

De totale handel in goederen tussen Nederland en Duitsland had in 2017 een waarde van 177,3 miljard euro, dat blijkt uit voorlopige resultaten van het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Nederland is daarmee, na China en voor de Verenigde Staten, de tweede handelspartner van Duitsland.

Uit Europees oogpunt behaalt Nederland daarmee de eerste plaats. Frankrijk daalde in 2017 van de tweede plek op de lijst van belangrijke handelspartners naar de vierde. De Duits-Nederlandse handel liet het afgelopen jaar een groei van 15 miljard euro zien door het handelsvolume van 162,3 miljard euro naar 117,3 miljard euro te laten stijgen. "Het eerste halfjaar van 2017 was al veelbelovend. In het tweede halfjaar konden zowel de import als de export zich nog verder ontwikkelen. De groei bedroeg nu in totaal 9,2 procent. Een prachtig resultaat", zo beoordeelt Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag, de cijfers.

Import

De Nederlandse import vanuit Duitsland bedroeg vorig jaar in totaal 86 miljard euro, wat gelijk staat aan een groei van 9,8 procentpunten. De belangrijkste motoren achter dit resultaat zijn opnieuw de machinebouw (23,8 mld. euro), chemische producten (17,7 mld. euro) en verschillende fabricaten (9,4 mld. euro). In alle branches kon groei waargenomen worden.

Export

De export van producten naar Duitsland steeg in totaal met 9,1 procent naar 91,4 miljard euro. Tot de lijstaanvoerders bij de goederen behoren de chemische producten (19,6 mld. euro), minerale brandstoffen en smeermiddelen (18,5 mld. euro) en machines en vervoermaterieel (12,5 mld. euro).

"Deze cijfers bevestigen de actuele wereldwijde economische situatie, maar laten ook de kracht van de Duits-Nederlandse handel zien. Deze samenwerking biedt voor beide partijen nog veel economische kansen", aldus Günter Gülker.

Andere Duitse handelspartners

De belangrijkste afnemer van Duitse goederen waren in 2017, net als in de jaren ervoor, de Verenigde Staten (111,5 miljard euro). Op de tweede en derde plaats van de belangrijkste exportbestemmingen voor Duitsland lagen Frankrijk (105,2 miljard euro) en China (86,2 miljard euro). Nederland belandde met 86 milliard euro op de vierde plaats. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde van 85,9 miljard euro in 2016 naar 84,4 miljard euro in 2017. De importeur van de meeste goederen was China (100,5 miljard euro). Op de tweede en derde plaats bij de grootste importlanden voor Duitsland stonden Nederland (91,4 miljard euro) en Frankrijk (64,2 miljard euro).

Achtergrondcijfers:

Import vanuit Duitsland naar Nederland in 2016: 78,92 mld.

Import vanuit Duitsland naar Nederland in 2017: 86,2 mld.

Groei: 9,8 procent

Export van Nederland naar Duitsland in 2016: 83,34 mld.

Export van Nederland naar Duitsland in 2017: 91,4 mld.

Groei: 9,1 procent