De Hypotheekshop marktscan: het rentebeleid van geldverstrekkers

Na enkele rustige jaren waarin de hypotheekrente alleen maar leek te kunnen dalen, is sinds oktober 2016 duidelijk een andere tijd aangebroken en wisselen perioden met verhogingen en verlagingen elkaar af. Wat opvalt als de diverse rentewijzigingen in kaart worden gebracht, is dat er twee categorieën geldverstrekkers lijken te bestaan: zij die direct inspelen op ontwikkelingen van de kapitaalmarktrente, en zij die deze wat meer op afstand volgen.

In deze editie van de marktontwikkelingen brengt De Hypotheekshop deze groepen in beeld en gaan ze nader in op het rentebeleid dat de verschillende geldverstrekkers volgen.

Opzet marktscan

Eind juni / begin juli van vorig jaar steeg de hypotheekrente gedurende enkele weken fors, gevolgd door een periode van vijf maanden waarin de hypotheekrente daalde. Begin december bereikten zes van de acht gemiddelde vaste hypotheekrentes (5, 10, 20 en 30 jaar vast; met en zonder NHG) hun laagste stand ooit. Sinds half december is de hypotheekrente weer aan het stijgen.

De Hypotheekshop heeft de positie van de verschillende geldverstrekkers in kaart gebracht bij twee rondes van renteverhogingen (week 26 t/m 29 en week 2 t/m 5) en twee rondes van renteverlagingen (week 32 t/m 35 en week 41 t/m 45) vanaf medio 2017. Hieruit blijkt dat er bij renteverhogingen inderdaad twee ongeveer even grote groepen geldverstrekkers bestaan, deze staan vermeld in onderstaande tabellen. Aanbieders Hypotrust OK en Delta Lloyd, inmiddels niet meer actief, zijn hierin niet meegenomen.





Geldverstrekkers die als eerste bij renteverhogingen in actie komen, blijken dat over het algemeen ook te doen als er sprake is van renteverlagingen. En hetzelfde geldt voor aanbieders uit de tweede groep, net als verhogingen voeren zij ook verlagingen pas na enkele weken door. De vraag is nu welke (structurele) factoren de positie van de geldverstrekker bij rentewijzigingen bepalen.

Directe koppeling hypotheekrente met de kapitaalmarktrente

In de eerste groep zitten de meeste grootbanken (ING, Rabobank, ABN Amro) en hun dochters (Florius, MoneYou). Verder bevinden zich veel regiepartijen in deze categorie (MUNT, Merius, bijBouwe, de Hypotrust labels). De belangrijkste verklaring voor het feit dat banken snel inspelen op veranderingen lijkt dat zij een groot deel van hun funding direct op de kapitaalmarkt inkopen. Zij prijzen hogere kapitaalmarktrentes daarom snel in om geen verlies te lijden. Met name voor de grootbanken is marktaandeel belangrijk, hypotheken en betaalrekeningen zijn hun speerpunten. Vandaar dat zij rentekorting geven als naast de hypotheek een betaalpakket wordt geopend. Ze streven naar een ‘totaalklant’.



Regiepartijen beleggen vermogen van bijvoorbeeld pensioenfondsen in hypotheken. Het rendement dat deze investeerders willen maken is gerelateerd aan de kapitaalmarktrente, met een opslag. Afhankelijk van de bandbreedte die daarbij is afgesproken, moet er snel of minder snel worden gereageerd op veranderingen. Voor regiepartijen en de investeerders is het te maken rendement op een hypotheek belangrijker dan een groter marktaandeel.

Geen directe koppeling

Naast de partijen die snel inspelen op veranderingen kijkt een deel van de geldverstrekkers het eerst een paar weken aan voordat er wordt gereageerd. In de regel wijzigen de aanbieders in deze categorie ook minder vaak de rente, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Opmerkelijk genoeg behoort staatsbank SNS (met BLG) tot deze groep, net als Rabodochter Obvion. Ook regiepartijen als Aegon en Syntrus, de buitenlandse banken Argenta en Lloyds en de verzekeraars Allianz, NN en Reaal vallen in deze categorie.



Deze groep aanbieders kent een minder directe koppeling met de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld omdat ze hypotheken funden met ‘eigen’ spaargeld of premies. Een andere manier van funden is door het bundelen en verkopen van hypotheken, het zogenaamde securitiseren. Op deze manieren zijn partijen minder gevoelig voor veranderingen op de kapitaalmarkt dan geldverstrekkers uit de eerste categorie. Ook regiepartijen die een ruime bandbreedte hebben afgesproken met hun investeerders, hoeven minder snel in actie te komen.



Partijen als pensioenfondsen en verzekeraars zijn gericht om te voldoen aan de langjarige verplichtingen die ze zijn aangegaan (uitkeren van een bepaald vermogen op einddatum) en het behalen van het rendement dat daar voor benodigd is. De maatstaf voor dit rendement is de geldmarktrente of de rekenrente voor pensioenen, en niet de kapitaalmarktrente. Voor verzekeraars zijn hypotheken tevens interessant voor de bij te sluiten overlijdensrisicoverzekeringen.

Aantal rentewijzigingen

Een trend die zichtbaar is, is dat steeds meer aanbieders ook geld van derde partijen gaan uitzetten, dus deels de rol van regiepartij op zich nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NIBC, a.s.r. en NN. Dit heeft vaak tot gevolg dat deze aanbieders frequenter gaan wijzigen en sneller gaan inspelen op veranderingen.

Wat verder opvalt als wordt gekeken naar het aantal rentewijzigingen per aanbieder, is dat de top 10 partijen minder veelvuldig renteaanpassingen doorvoeren dan het gemiddelde in de markt. Belangrijke kanttekening is wel dat in de gevolgde periode grotendeels sprake was van een dalende rentemarkt.





Niet alleen funding is bepalend

De wijze van funden blijkt dus bepalend te zijn voor het rentebeleid van een aanbieder. Tevens kan een gebrek aan funding er toe leiden dat een aanbieder tijdelijk wat hoger in de rente gaat zitten, en kan de komst van nieuwe funding juist zorgen voor een renteoffensief. Toch is funding niet de enige factor, ook de omstandigheden kunnen van invloed zijn. Zo zorgde in september de naderende beslissing van de ECB over het al dan niet voorzetten van het opkoopprogramma er waarschijnlijk voor dat de grootbanken enige tijd hebben gewacht met het verder verlagen van de hypotheekrente. Wellicht dat de naderende komst van de nieuwe Basel-regelgeving in november ook invloed heeft gehad op rentebeslissingen.

Verder kan de tijd van het hypotheekseizoen een reden zijn om te verhogen (aan het einde van het seizoen om de instroom van aanvragen in te dammen) of juist te verlagen (vlak voor de piekmaanden of een slotoffensief omdat de target nog niet is behaald). Woonfonds, Centraal Beheer en a.s.r. voeren vaak juist aan het begin van het seizoen scherpe tarieven. Tot slot speelt ook de toegenomen concurrentie een grote rol bij het nemen van rentebeslissingen en wordt een renteverlaging door een directe concurrent snel gevolgd. Dat zal zeker het geval zijn bij enkele van de grotere geldverstrekkers. Doordat een aantal aanbieders echter vaste dagen hanteert voor het doorvoeren van wijzigingen als de rente wordt aangepast, bijvoorbeeld op donderdag of vrijdag om de twee weken, is dit laatste lastig te monitoren.