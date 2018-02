De Volksbank nettowinst van € 329 miljoen

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank: "2017 stond voor de Volksbank in het teken van het in de praktijk brengen van onze in 2016 herijkte strategie: we willen een bank zijn met een onderscheidend maatschappelijk profiel, handelend vanuit klantbehoeften. Hiertoe zijn in 2017 een groot aantal initiatieven ontplooid.

Doelstellingen

Voorbeelden zijn de introductie van een unieke doelstelling voor de financiële weerbaarheid van onze klanten, ons beleid inzake klantgegevens en het niet langer gebruik maken van incassobureaus voor klanten met een betalingsachterstand. De positieve ontwikkeling van de klanttevredenheid, de groei van het aantal betaalrekeningklanten en de toegenomen klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn. Het rendement op eigen vermogen bleef hierbij boven onze doelstelling van 8%, bij een zeer solide kapitaalpositie. Een aandachtspunt is wel de daling van de medewerker-tevredenheid onder invloed van onzekerheid over de werkgelegenheid in de bancaire sector als geheel en de efficiency-initiatieven van de Volksbank. Dankzij een sterke stijging van de nieuwe hypotheekproductie steeg de totale hypotheekportefeuille in 2017, ondanks een hoog niveau van (vervroegde) aflossingen. De nettowinst bleef op een hoog niveau, opnieuw ondersteund door een vrijval van voorzieningen voor leningen als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van onze hypotheekportefeuille. Onze kapitaalpositie bleef onveranderd sterk, ruim voldoende om de impact van nieuwe wetgeving, zoals Basel IV en IFRS 9, op te vangen en onze strategie verder uit te voeren", aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank.

"De uitvoering van onze missie 'Bankieren met de menselijke maat' leidde tot vooruitgang bij het realiseren van de gedeelde waarde doelstellingen en tot aanhoudende commerciële groei".

• Klant: de klantgewogen Net Promoter Score steeg naar -3 (2016: -8); bij een marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen van 20% steeg het aantal betaalrekeningklanten naar 1,4 miljoen

• Maatschappij: de klimaatneutrale balans steeg naar 27% (2016: 22%); de Volksbank introduceert als eerste bank een kwantitatieve doelstelling voor financiële weerbaarheid van haar klanten

• Werknemer: de betrokkenheid (7,6) en bevlogenheid (7,4) bleven op peil maar de medewerker-tevredenheid liet, met name door de geplande personeelsreductie, een daling zien naar -2 (2016: 30)

• Aandeelhouder: het gecorrigeerd rendement op eigen vermogen, gebaseerd op een zeer solide kapitaalpositie, lag met 8,7% (2016: 10,8%) boven de doelstelling van 8%

De nettowinst bleef op een hoog niveau, nog steeds ondersteund door een netto vrijval van voorzieningen voor leningen. Deze vrijval was wel fors lager dan in 2016

• Resultaat: de nettowinst daalde licht tot € 329 miljoen (2016: € 349 miljoen)

• Nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten daalde tot € 316 miljoen (2016: € 374 miljoen); deze daling werd hoofdzakelijk gedreven door een lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen

• Baten: de netto rentebaten waren fractioneel lager op € 924 miljoen (2016: € 938 miljoen); de rentemarge verbeterde naar 1,50% (2016: 1,48%)

• Lasten: de operationele lasten daalden naar € 603 miljoen (2016: € 642 miljoen); exclusief wettelijke heffingen en incidentele posten daalden de operationele lasten slechts licht naar € 560 miljoen (2016: € 564 miljoen): hogere dotaties aan niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen compenseerden grotendeels de eerste positieve effecten van efficiencymaatregelen

• Particuliere hypotheken: de hypotheekportefeuille groeide met € 1,0 miljard naar € 45,9 miljard dankzij een stijging van 41% van de nieuwe hypotheekproductie; het marktaandeel nieuwe hypotheken steeg naar 6.8% (2016: 5,7%)

• Kwaliteit van de hypotheekportefeuille: particuliere hypotheken in achterstand daalden verder tot € 559 miljoen, 1,2% van de totale particuliere hypotheken (eind 2016: € 705 miljoen, 1,5%)

• Kapitaalpositie: de Tier 1-kernkapitaalratio steeg tot 34,1% (2016: 29,2%); de leverage ratio steeg eveneens, tot 5,5% (2016: 5,2%)

• Voorgestelde dividenduitkering over 2017 van € 190 miljoen, corresponderend met een pay-out ratio van 60% (2016: € 135 miljoen; 41%)

Bron: Volksbank Rapportage