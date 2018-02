Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven verbetert licht

In 2017 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 40,5 dagen. Dat is een halve dag sneller dan in 2016, zo blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De verbetering van het betaalgedrag was vooral te zien in de eerste helft van 2017, de rest van het jaar bleef het betaalgedrag stabiel. "We hebben 2017 afgesloten met een beduidend beter betaalgedrag dan het jaar ervoor", zegt Dennis Mattijssen van Graydon.

"Vooral in de eerste helft van 2017 zagen we een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. Die verbetering zagen we echter in de loop van het jaar weer afnemen. Door het verder aantrekken van de economie en door aangescherpte wetgeving verwachten we dat deze betaaltermijn dit jaar weer kan worden aangescherpt."







Dienstverlening betaalt facturen het snelst, IT & Communicatie betaalt het langzaamst

Het algehele Nederlandse bedrijfsleven heeft in het vierde kwartaal van dit jaar facturen sneller betaald dan een jaar geleden. Toch is het betaalgedrag licht toegenomen ten opzichte van de eerste helft van dit jaar. Het vierde kwartaal kon worden afgesloten met een gemiddelde betaaltijd van 40,6 dagen. Dat is nog steeds sneller dan alle metingen van vorig jaar.

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Dienstverlening met 38,4 dagen het snelst betaald worden. Daarna volgt de Vastgoedsector met 38,6 dagen op de voet. De Gezondheids- en Welzijnszorg komt op de derde plaats met een gemiddelde betaalduur van 39 dagen.









Zeeland betaalt opnieuw het snelst, Flevoland het traagst

De IT & Communicatie betaalde facturen vorig jaar met 43,3 dagen het langzaamst. Deze sector hoorde vorig jaar ook al bij de koplopers in lange betaaltermijnen. De Transport & Logistiek betaalde (43 dagen) langzamer dan het jaar ervoor en wordt gevolgd door de Leasebranche. In deze sector zijn facturen in 2017 gemiddeld na 42,5 dagen voldaan.

Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Zeeland, gemiddeld het snelst werden betaald. Met 39 dagen worden facturen in deze provincie net zo snel voldaan als in 2016. De traagste betalers van 2017 bevinden zich ook weer in de provincie Flevoland (42,3 dagen). De betaaldiscipline is in deze provincie, in tegenstelling tot het landelijke beeld, met ruim een halve dag afgenomen.







Prognose 2018

Na twee jaar van stabiliserend betaalgedrag is Graydon positief over het feit dat de betaaldiscipline van het Nederlandse bedrijfsleven in 2017 een halve dag is verbeterd. Deze verbetering was vooral in de eerste helft van het jaar waar te nemen. In de tweede helft van het jaar nam de betaaltermijn echter weer toe, ondanks de komst van nieuwe wettelijke aanscherping op de betaaltermijnen. Graydon heeft er vertrouwen in dat door de verdere verbetering van de economie en de inspanningen van het bedrijfsleven de betaaltermijnen verder omlaag gebracht kunnen worden

.