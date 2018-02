Helft werknemers kan bedrijfsinformatie moeilijk terugvinden

Het is slecht gesteld met de kennisborging binnen organisaties. 39 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat kennis onvoldoende geborgd en geadministreerd wordt. De informatie die wel gedocumenteerd is, staat versnipperd opgeslagen, zegt 59 procent. Bijna de helft (49%) van werkend Nederland heeft geen idee van waar informatie opgeslagen staat.

Deze cijfers blijken uit onderzoek van Protime, specialist in workforce management oplossingen, onder 1.000 werknemers in uiteenlopende sectoren.

Tijdverspilling

Omdat werknemers niet goed weten waar informatie opgeslagen staat, zijn zij veel tijd kwijt aan het zoeken van informatie. Ruim een kwart van de werknemers (27%) zoekt één tot twee uur per dag naar bedrijfsinformatie. 12 procent van de respondenten is zelfs twee tot drie uur per dag kwijt.

Braindrain

De slechte kennisborging leidt ook tot problemen bij de uitstroom van werknemers. Meer dan de helft van de respondenten (56%) vindt dat waardevolle kennis niet goed wordt gedocumenteerd wanneer werknemers de organisatie verlaten. Dit gaat ten koste van het collectieve bedrijfsgeheugen. Dit kennislek, ook wel braindrain genoemd, zorgt voor irritatie bij werknemers. Zij vinden dat er losse eindjes achterblijven als medewerkers weg gaan (39%).

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Kennis is misschien wel het meest waardevolle kapitaal waar een organisatie over beschikt. Het niet borgen van deze kennis kan een groot bedrijfsrisico vormen. Reden genoeg dus om goed na te denken over een bedrijfsbrede strategie waarmee kennis binnen boord gehouden kan worden. Onderdelen van zo’n strategie zijn bijvoorbeeld een helder in-, door- en uitstroombeleid, een samenwerkingsbeleid en het inrichten van sociale technologie. Voor iedereen die de risico’s wil voorkomen geldt: investeer nu en voorkom een braindrain in de toekomst.”

