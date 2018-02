ING: Lage stand AEX schaadt beleggersvertrouwen

De stand van de ING BeleggersBarometer begin dit jaar was veelbelovend. Sinds elf jaar was het vertrouwen onder beleggers niet meer zo hoog als in januari 2018. Begin deze maand zakte het vertrouwen al iets weg, maar na de wereldwijde daling van de aandelenbeurzen op 6 februari komt de BeleggersBarometer deze maand uit op een gemiddelde stand van 135, 19 punten minder dan vorige maand.

Negatief sentiment

In heel 2017 was het vertrouwen onder beleggers niet zo laag als deze maand. De daling is vooral te wijten aan het negatieve sentiment over de eigen beleggingsportefeuille. Beleggers zien een waardedaling van hun portefeuille en verwachten ook een daling voor de komende tijd. Crypto-munten, zoals de Bitcoin, zijn nog geen gemeengoed onder beleggers. Slechts een op de tien Nederlandse beleggers ziet crypto-munten als een belegging of in de toekomst zelfs als vervanging van geld. De terugval van de AEX deze maand zorgt ervoor dat beleggers de toekomst een stuk somberder zien dan in januari. Verwachtten toen slechts 4% een verslechtering van de economische situatie in Nederland, nu is dat 10%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Dat is opvallend en onterecht. Het was juist de angst voor oplopende rentes, dankzij een goede economie, die de beurzen een stukje terugzette. Er is ook economisch niets veranderd nu beurzen weer op het niveau zijn van 3 maanden geleden. Ondanks dat een dergelijke terugval op de beurs een poosje terug was, hoort dit erbij en zouden beleggers dat als geen ander moeten weten.”

Verwachte terugval

Twee derde van de beleggers die voor de koersdaling op 6 februari het onderzoek van deze maand invulden, verwachtten geen grote terugval van de beurs in 2018, 15% deed dit wel. De koersdaling zorgt ervoor dat 41% van de beleggers nu wel een terugval verwachten in 2018. Dacht in januari nog bijna driekwart van de beleggers dat de AEX in 2018 verder zou stijgen, in februari denkt de helft van de beleggers dit nog maar. Zij voorspellen voor mei 2018 een stand van 521. In januari werd er nog een stand van 556 voorspeld voor over drie maanden. Van het technologie-aandeel ASML verwachten de beleggers het meeste rendement de komende maanden.

Crypto-munten

Nederlandse beleggers zien crypto-munten, zoals de Bitcoin, vooral als iets om op te gokken (63%). Slechts tien procent ziet deze munten als een belegging of in de toekomst zelfs als vervanger van geld. Toch belegt een op de zeven al in crypto-munten en overweegt 16% dit te gaan doen. Het merendeel (62%) van de (potentiële) crypto-beleggers weet wel iets van crypto-munten, maar niet precies. Slechts 16% heeft er veel verstand van. Dit zijn vooral de beleggers die al handelen in de munten.

Profiel beleggers

Het gedaalde beleggersvertrouwen is terug te zien in het feit dat een grotere groep beleggers het een slechte tijd vinden om in risicovolle sectoren te beleggen. Ruim de helft belegt nog steeds zelf. 10% van de beleggers heeft deze maand meer verkocht dan zelf gekocht. De koersdaling van de AEX lijkt op het saldo van de in- en verkopen geen effect te hebben. Beleggers gebruiken nieuwswebsites nog steeds als belangrijkste bron van informatie, dagbladen en beleggingsvakbladen nemen in populariteit af. Het kabinet Rutte krijgt van de beleggers een 6,0 wat vergelijkbaar is met het vorige kabinet Rutte. Beleggers zijn minder tevreden over wat het kabinet doet om de economische groei te stimuleren. Sinds het aantreden is dit percentage gedaald van 38% naar 31%. De VVD blijft desondanks de populairste partij onder beleggers.