Driekwart Nederlanders wil bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Driekwart van de Nederlanders zou bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde van hun woning, die een dezer dagen samen met de jaarlijkse OZB-aanslag op de mat valt. Vier op de tien denken echter dat het niets oplevert en een op de vijf mensen vindt het te veel rompslomp. Dat terwijl Nederlanders door bezwaar aan te tekenen gemiddeld 272 euro belasting kunnen besparen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Vostradamus heeft uitgevoerd in opdracht van Bezwaarmaker.nl. Het juridisch taxatiebureau uit Schagen dient namens huiseigenaren ongeveer 4000 bezwaarschriften per jaar in, waarvan ruim 70 procent gegrond wordt verklaard. In Nederland maakt minder dan 2 procent van de 7,6 miljoen mensen die een WOZ-beschikking krijgen bezwaar, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Daarvan wordt iets meer dan de helft gehonoreerd. ,,Als je ziet hoeveel mensen bezwaar willen maken en hoe weinig mensen dat in de praktijk doen, dan kun je concluderen dat heel veel woningbezitters kansen laten liggen en dat gigantisch veel mensen al jaren te veel belasting betalen," stelt taxateur Ko Maas van Bezwaarmaker.nl. ,,De besparing van een aangepaste WOZ-waarde werkt namelijk ieder volgend jaar door."

Volgens het onderzoek vindt 75 procent van de Nederlanders de WOZ-waarde van hun woning een belangrijk punt om bezwaar tegen te maken. Daarmee staat het na belastingen (77 procent) op een tweede plaats. Ver boven zaken als verkeersboetes (60 procent), vuurwerk (44 procent), vluchtelingen (37 procent), Zwarte Piet (13 procent) of de bondscoach (8 procent).

Drie op de tien Nederlanders vindt de geschatte waarde van hun woning te hoog. Eenzelfde aantal heeft ook wel eens bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. De rest niet. Als reden om het niet te doen geven ze aan dat het niets oplevert of te veel rompslomp kost. Van de respondenten denkt 43 procent dat hun bezwaar kansloos is. 15 Procent weet niet eens dat bezwaar maken ├╝berhaupt mogelijk is.

,,Er is duidelijk nog veel onwetendheid bij mensen op dit punt," zegt Maas. ,,Op basis van de WOZ-waarde worden je OZB, je waterschapslasten en je eigen-woningforfait bij je belastingaangifte bepaald. Het werkt dus op drie gebieden door. Daarom kan een woningbezitter gemiddeld 272 euro besparen als de waarde omlaag gaat."

Veel mensen die zich bij Bezwaarmaker.nl melden denken dat ze bezwaar kunnen maken, puur omdat de WOZ-waarde omhoog is gegaan. Dat is echter geen criterium. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen niet weet dat ze een lagere WOZ-waarde kunnen eisen vanwege zaken als achterstallig onderhoud, gedateerde voorzieningen - zoals een oude badkamer, keuken en toilet -, een ongunstige ligging, de aanwezigheid van asbest, nabije windmolens, onzekerheid over bouwplannen of overlast van geparkeerde auto's.

Bezwaarmaker.nl werd in 2009 opgericht door een groep ervaren juristen en taxateurs. Het bureau helpt mensen bezwaar te maken tegen te hoge WOZ-waardes van hun onroerende zaken. Dat is voor particulieren gratis. Als bezwaren gegrond worden verklaard, incasseert het bureau de vergoeding die de gemeente moet betalen voor juridische kosten. Als bezwaren worden afgewezen, brengt het geen kosten in rekening. Bezwaarmaker.nl krijgt ruim 10.000 aanvragen per jaar binnen. Daarvan worden er zo'n 4000 als kansrijk beoordeeld.

Bron: Bezwaarmaken.nl